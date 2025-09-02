Savona, "vasca geotermica" mai dismessa, sopralluogo dell'assessore Parodi al molo di via Cimarosa: “Struttura da rimuovere”

Una struttura, un “vascone”, solo in parte dismessa, con i ferri che fuoriescono e pericolosa, oltre che segno di degrado.

Si tratta della “vasca” che era stata creata per alimentare con energia geotermica, sfruttando la temperatura costante dell’acqua marina, un edificio vicino alla “Città sul mare” a Savona.

L’impianto sarebbe poi stato dismesso, con un intervento anche sulla vasca che si trova sul molo di via Cimarosa, transennata da oltre un anno. Ma il lavoro di dismissione non sarebbe mai stato terminato e la struttura rimane in parte sul molo.

“Ho fatto un sopralluogo – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Lionello Parodi – e oltre a essere segno di degrado quella struttura va rimossa, perché potrebbe essere pericolosa. Segnaleremo la cosa all’Autorità portuale”.