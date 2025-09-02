“Cielo e terra. I nostri compagni di viaggio”: il 6 settembre a Borgio Verezzi una serata di riflessione e ascolto

Sabato 6 settembre, alle ore 20.45, nella Chiesa di Gesù Redentore (Via 4 Novembre, 45) a Borgio Verezzi appuntamento - in occasione del Tempo del Creato - con una serata di riflessione e ascolto con la teologa Antonietta Potente, dal titolo: “Cielo e terra. I nostri compagni di viaggio”.

"Un’occasione preziosa per riscoprire la relazione profonda e spirituale che ci lega alla terra che ci ospita e al cielo che ci ispira, dentro un cammino di fede, giustizia e responsabilità - spiegano dalla Parrocchia San Pietro Apostolo di Borgio Verezzi - Un’opportunità per pensare insieme a come abitare il mondo con rispetto e speranza".