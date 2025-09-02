Cosseria, l'Accademia Rock in concerto per la prima volta in Val Bormida

Domani sera, mercoledì 3 settembre, il palco di località Bosi a Cosseria si illuminerà per accogliere un evento musicale speciale: il concerto dell'Accademia Rock. Ma cos'è l'Accademia Rock? Non si tratta di un semplice gruppo, ma di una vera e propria vetrina per i talenti dell'Accademia Musicale Del Finale, una scuola di musica che da quasi trent'anni forma musicisti nella zona del Finalese.
L'Accademia Rock riunisce allievi di tutte le età, offrendo loro l'opportunità di esibirsi su palchi prestigiosi. E per la prima volta, il loro tour li porta in Val Bormida, una tappa che riempie di orgoglio non solo gli studenti, ma anche i loro insegnanti.
L'evento non è soltanto un'occasione per ascoltare buona musica, ma anche per sostenere l'impegno di studenti che dedicano tempo ed energia allo studio di uno strumento. Si tratta, inoltre, di un riconoscimento per tutti coloro che continuano a investire nella musica come forma di cultura e di lavoro, nonostante le difficoltà del settore.