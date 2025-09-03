Bardineto, incendio nell’azienda Frascheri: una persona intossicata dal fumo

Momenti concitati nella notte a Bardineto, dove un incendio è divampato all’interno dell’azienda Frascheri, situata in via Cesare Battisti, che produce prodotti derivati dal latte. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, facendo scattare l’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi sanitari.

Sul posto sono arrivati i mezzi del 118, la Croce Verde di Bardineto, la Croce Azzurra di Calizzano e l’automedica. Una persona, rimasta intossicata dal fumo, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Le cause che hanno fatto divampare l’incendio sarebbero da ricondurre a un quadro elettrico.