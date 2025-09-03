Scuole savonesi pronte a ripartire: 26.800 studenti al rientro e nuovo personale in cattedra ma alcuni posti restano da coprire

Mancano una dozzina di giorni al suono della campanella che vedrà tornare sui banchi di scuola circa 26.800 studenti: circa 3.300 alla scuola dell’infanzia, 8.100 alla primaria, 6.072 alle medie e 11.142 alle superiori.

Il conto alla rovescia non è iniziato solo per bambini e ragazzi delle scuole savonesi, ma anche per insegnanti e personale scolastico. Alle superiori, con i concorsi, sono stati assunti 74 insegnanti più due di sostegno; alle medie 30 insegnanti più cinque di sostegno; alle scuole primarie 30 più 54 sul sostegno e infine all’infanzia 10 più cinque sul sostegno.

Alle superiori sono inoltre state confermate 71 persone sul sostegno, 36 alle medie, 41 alle elementari e 8 alle scuole dell’infanzia, garantendo così la continuità didattica per gli studenti più fragili.

Nominati anche i nuovi dirigenti, con solo 4 scuole in reggenza. «Una considerazione da fare – spiega Diego Daneri, Cisl Scuola – è il fatto che l’amministrazione si è organizzata in modo da arrivare alla vigilia dell’apertura delle scuole con personale a disposizione, cercando di coprire i buchi prima dell’inizio dell’anno scolastico, non solo per i docenti ma anche per i dirigenti scolastici».

Sono stati inoltre nominati otto direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), tutti vincitori di concorso, il cui ruolo è fondamentale per la gestione della parte amministrativa delle scuole. Per la Liguria erano disponibili 41 posti: il concorso è stato superato da 32 candidati.