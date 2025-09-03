 / Attualità

Attualità | 03 settembre 2025, 10:13

Igiene e bidoni condominiali: le urgenze legate ai rifiuti e segnalate dai cittadini al Difensore Civico di Savona

Tante le segnalazioni fatte da cittadini e associazioni sulla situazione in cui si trova la città

Igiene e bidoni condominiali: le urgenze legate ai rifiuti e segnalate dai cittadini al Difensore Civico di Savona

Un dossier con le situazioni di degrado in città, la presenza di animali come i ratti, che riguarda non solo alcune zone ma tutti i suoi quartieri, e la preparazione di un elenco di abitazioni che hanno ancora l'uso dei singoli mastelli, in particolare per persone anziane, disabili o per appartamenti senza ascensore, per fare in modo che anche per questi immobili ci siano i bidoni condominiali.

Sono alcune delle questioni messe sul tavolo ed  esposte al difensore civico dai rappresentanti del gruppo Savona Intelligente che, insieme ad altri cittadini e amministratori, hanno partecipato all'incontro. L'incontro, avvenuto ieri, martedì 2 settembre (il martedì è il giorno in cui il Difensore Civico è a Savona), fa seguito alle tante segnalazioni fatte da cittadini e associazioni sulla situazione in cui si trova la città. 

Un caso eclatante è quello di Piazza Pionieri dell'Industria, all'incrocio tra via Servettaz e via Calamaro, dove i residenti continuano a segnalare la presenza di ratti, sempre più numerosi, situazione documentata con immagini e video sui social,  per i quali i cittadini continuano a evidenziare il timore di ricadute a livello igienico-sanitario, o di sacchi accumulati fuori dai cassonetti in altre vie.

Elena Romanato

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium