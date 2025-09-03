Igiene e bidoni condominiali: le urgenze legate ai rifiuti e segnalate dai cittadini al Difensore Civico di Savona

Un dossier con le situazioni di degrado in città, la presenza di animali come i ratti, che riguarda non solo alcune zone ma tutti i suoi quartieri, e la preparazione di un elenco di abitazioni che hanno ancora l'uso dei singoli mastelli, in particolare per persone anziane, disabili o per appartamenti senza ascensore, per fare in modo che anche per questi immobili ci siano i bidoni condominiali.

Sono alcune delle questioni messe sul tavolo ed esposte al difensore civico dai rappresentanti del gruppo Savona Intelligente che, insieme ad altri cittadini e amministratori, hanno partecipato all'incontro. L'incontro, avvenuto ieri, martedì 2 settembre (il martedì è il giorno in cui il Difensore Civico è a Savona), fa seguito alle tante segnalazioni fatte da cittadini e associazioni sulla situazione in cui si trova la città.

Un caso eclatante è quello di Piazza Pionieri dell'Industria, all'incrocio tra via Servettaz e via Calamaro, dove i residenti continuano a segnalare la presenza di ratti, sempre più numerosi, situazione documentata con immagini e video sui social, per i quali i cittadini continuano a evidenziare il timore di ricadute a livello igienico-sanitario, o di sacchi accumulati fuori dai cassonetti in altre vie.