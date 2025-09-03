 / Cronaca

Cronaca | 03 settembre 2025, 07:24

Celle, brutta caduta per un rider: codice rosso al Santa Corona

L’incidente si è verificato nella notte, attorno alla mezzanotte

Nella notte a Celle Ligure, i soccorsi sono intervenuti per la caduta di un rider in bicicletta in via Gioia, proveniente da via Mulino a Vento, la strada che passa dietro alla stazione ferroviaria. L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte e la macchina dei soccorsi si è subito attivata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Croce Rossa di Varazze, l’automedica e le forze dell’ordine per i rilievi. Dopo le prime cure, il giovane è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Le cause della caduta restano ancora da accertare.

Redazione

