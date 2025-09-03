Finale, bilancio estivo della polizia locale: focus sullo spaccio con 4 arresti e mezzo chilo di droga sequestrata

La stagione estiva volge al termine e, secondo i dati recentemente diffusi sugli arrivi turistici, la città di Finale Ligure si conferma tra le “regine” delle località turistiche della provincia. La polizia locale, nel frattempo, traccia un bilancio della stagione, avendo presidiato costantemente il territorio e le spiagge, con turni particolarmente intensi nei week-end.

Nonostante la stagione sia trascorsa senza particolari problematiche sul fronte della sicurezza urbana, l’attività di controllo è stata molto intensa, contribuendo a consolidare la percezione di “città sicura” che Finale Ligure intende promuovere. Nel periodo compreso fra il primo giugno e il 30 settembre, il personale del comando finalese, anche con la collaborazione del nucleo Sicurezza Urbana associato Finale/Loano, ha tratto in arresto quattro persone, essenzialmente per fatti connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando quasi mezzo chilo di droga fra cocaina, hashish e marijuana. Altre 25 persone sono state segnalate alla Prefettura di Savona per detenzione di stupefacenti. Nello stesso periodo, 39 persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per ipotesi di reato di diversa natura.

Sul fronte del decoro urbano, sono stati registrati 35 interventi per danneggiamenti e insediamenti abusivi, 16 per locali e attività rumorose, 8 per volantinaggio non autorizzato, mentre gli sgomberi per occupazione della spiaggia con tende e gazebi hanno raggiunto una sessantina, con 30 sanzioni comminate. Per quanto riguarda i controlli sui suoli pubblici concessi alle attività commerciali, sono state effettuate circa 90 verifiche, con 55 contestazioni per difformità rilevate.

Altro fronte tradizionalmente “caldo” riguarda i controlli sulle locazioni turistiche: a fronte di 145 verifiche, sono emerse 43 posizioni irregolari, sanzionate a termini di legge.

Molto intensa è stata anche l’attività sul fronte della circolazione stradale: migliaia le sanzioni contestate per sosta irregolare lungo l’Aurelia e nei rioni cittadini, 125 le automobili rimosse in quanto intralcio alla circolazione e 54 gli incidenti stradali rilevati.

La polizia locale ha inoltre garantito assistenza costante alla grande affluenza di visitatori, svolgendo un ruolo fondamentale nel sistema di sicurezza durante le numerose manifestazioni organizzate dal Comune, dal Finale Music Festival alle serate medievali di Finalborgo.