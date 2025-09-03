Ruba un cellulare, viene identificato e sferra pugni ad un agente: deferito un giovane

Nella giornata di ieri il personale della polizia locale veniva avvicinata in Piazza Sisto da un minore che, impaurito, lamentava il furto del telefono.
Grazie all'incrocio delle telecamere della videosorveglianza, oltre che del tracciato GPS, il telefono veniva trovato pochi minuti dopo in una via limitrofa nelle immediate vicinanze di un giovane che corrispondeva alla descrizione estrapolata dalle immagini.
Sottoposto al controllo ed alla sua identificazione, lo stesso aveva iniziato a mostrare nervosismo ed ostilità agli agenti sferrando alcuni pugni ai danni di un agente.
Il ragazzo veniva prontamente contenuto ed accompagnato al Comando di Via Romagnoli per gli accertamenti di rito e deferito in stato di libertà per furto con destrezza, resistenza e porto abusivo di un coltello di 21 cm.
Nel frattempo veniva ritrovato il cellulare e riconsegnato al legittimo proprietario.