Promette di farle conoscere personaggi famosi e registrare canzoni facendosi dare 28mila euro: scatta la querela contro "Aldo Pazzia"

Le avrebbe fatto credere che le avrebbe presentato dei personaggi importanti del mondo dello spettacolo e che avrebbe registrato la sua musica per farla così diventare una cantante di successo.

Una donna 40enne, milanese, tramite il padre che veniva in vacanza a Varazze, si è affidata al varazzino Aldo De Marco in arte "Aldo Pazzia", convinta dalle sue conoscenze e gli avrebbe versato diverse somme in denaro. 8mila euro per volta per un totale di 27mila 800 euro. Solo che non si sarebbe concretizzato niente di quanto le sarebbe prospettato.

Per questo la donna che si era fidata dell'uomo visto che sul suo profilo social dice di essere un produttore, manager, talent scout e cantante indicando legami con importanti case discografiche, ha deciso di denunciarlo. Non riuscendo direttamente a farsi restituire l'ingente somma.

Il suo avvocato Camera ha infatti presentato una querela in Procura a Savona chiedendo il sequestro dei soldi.

De Marco, 74 anni, ex gestore di ristoranti a Varazze e Celle, in passato era stato condannato a 8 anni e dieci mesi per fatti che riguardano reati (principalmente truffe) commessi negli anni 2002, 2003, 2004 e 2007.