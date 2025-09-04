Legname sulla spiaggia di Albissola, intervento per la rimozione sul litorale (FOTO)

Dopo la violenta mareggiata e le precipitazioni dello scorso lunedì che hanno colpito il levante savonese, il Comune di Albissola Marina ha dato vita ad un intervento di pulizia straordinaria del proprio litorale.

Successivamente al sopralluogo avvenuto nella mattinata di ieri svolto dall’assessore Roberto Bragantini insieme a SAT, l’amministrazione, insieme agli uffici preposti, si è attivata per rimuovere il legname trasportato sulle spiagge albissolesi.

“Questa mattina (ieri.ndr) siamo riusciti ad organizzare due punti di raccolta, uno istituito a ponente e uno a levante, per raggruppare e in seguito rimuovere tutto il legname ricevuto dai fiumi (non solo il Sansobbia) durante la perturbazione che nei giorni scorsi ha colpito la nostra regione” ha spiegato l’assessore Bragantini.

“Due mezzi - prosegue - stanno lavorando incessantemente pulendo tutte le spiagge, anche quelle in concessione e non solo le libere. Porteranno via tutto lasciando la spiaggia più pulita possibil".

I lavori verranno conclusi nella giornata di oggi.

“Devo ringraziare gli uffici che si sono subito messi a disposizione e anche SAT che ha aderito immediatamente alla nostra chiamata. Stiamo svolgendo un grande lavoro, noi cerchiamo di esserci sempre” conclude Bragantini.

Il sindaco Gianluca Nasuti ha firmato un'ordinanza che prevede il divieto di sosta, il transito e la balneazione a persone e veicoli nelle aree di spiaggia e nei tratti di accesso interessati dalle operazioni di pulizia, a partire da ieri e fino al termine degli interventi.