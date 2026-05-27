“Baia del Sole Accessibile”, dal 1° giugno al via il servizio di trasporto gratuito per un turismo sempre più inclusivo

Prenderà il via a partire dal 1° giugno il nuovo servizio di trasporto gratuito dedicato alle persone con disabilità e a mobilità ridotta temporanea, promosso nell’ambito del progetto “Baia del Sole Accessibile”, l'iniziativa intercomunale che vede il Comune di Alassio capofila in rete con i Comuni di Albenga, Laigueglia, Garlenda e Villanova d’Albenga. Il progetto complessivo è finanziato con 430 mila euro grazie al bando nazionale vinto dai Comuni in rete, promosso dal Ministro per le Disabilità e dal Settore Turismo Sostenibile e Imprese Turistiche della Regione Liguria.

Il progetto mira a promuovere un modello di accoglienza sempre più inclusivo e accessibile, puntando a rafforzare la vocazione all’ospitalità del territorio attraverso azioni concrete in grado di abbattere barriere fisiche e culturali. “Baia del Sole Accessibile”, elaborato dallo studio di consulenza del Dott. Marco Manzitti su incarico del Comune di Alassio e sviluppato in collaborazione con le 5 Amministrazioni Comunali e UILDM Albenga, prevede una serie articolata di interventi che spaziano dal miglioramento della mobilità e delle infrastrutture all’implementazione di percorsi turistici inclusivi, dall’installazione di attrezzature balneari dedicate allo sviluppo di supporti digitali per facilitare l’accesso alle informazioni, fino alla formazione degli operatori e alla realizzazione di campagne di sensibilizzazione.

Tra i primi interventi attivati figura proprio il nuovo servizio di trasporto gratuito, realizzato dal Comune di Villanova d'Albenga e da UILDM-Albenga, operativo per tutto il periodo estivo, fino a esaurimento delle risorse disponibili, lungo la tratta compresa tra Andora e Finale e primo entroterra, a supporto degli spostamenti delle persone con disabilità e di coloro che presentano temporanee difficoltà motorie.

Il servizio sarà attivo nei punti di partenza situati nei comuni di Albenga, Alassio, Laigueglia, Villanova d’Albenga, e Garlenda: il lunedì dalle ore 8 alle 12 e dalle 15 alle 17, con mezzo attrezzato con rampa che consente l’accesso e il viaggio a bordo della sedia a rotelle; il mercoledì sarà attivo dalle 9 alle 13, con trasporto esclusivo di carrozzina pieghevole nel bagagliaio e passeggero sul sedile standard; il venerdì il servizio sarà attivo dalle 15 alle 19, sempre con trasporto esclusivo di carrozzina pieghevole nel bagagliaio e passeggero sul sedile standard, con esclusione del servizio nei mesi di luglio e agosto.

Per usufruire del servizio sarà necessario effettuare la prenotazione entro quattro giorni antecedenti la data richiesta, dichiarando il possesso della relativa documentazione probatoria. Le prenotazioni potranno essere effettuate compilando il modulo online dedicato, scrivendo all’indirizzo prenotazioneturismoaccessibile@gmail.com oppure telefonando al numero 378 4221694, attivo il martedì dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 14 alle 17.