Alassio, la nuova sala teatro si farà all’ex cinema Ritz: approvato il Puc, presto la conferenza dei servizi

È stato approvato ieri durante il Consiglio Comunale di Alassio, con il voto favorevole della Maggioranza e l’astensione dei Consiglieri di Opposizione, l’aggiornamento al Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) ex art. 43 della L.U.R. n. 36/97 e successive modifiche, relativo all’immobile corrispondente all’ex Cinema Colombo, situato tra via Mazzini e via Leone XIII. L’approvazione del provvedimento, che include le controdeduzioni alle osservazioni pervenute, rappresenta un ulteriore e decisivo passo verso la realizzazione della nuova sala Cinema, Teatro e Congressi della città di Alassio presso l'ex Cinema Ritz.

Rispetto all’ipotesi di aggiornamento iniziale, che prevedeva la realizzazione dell’auditorium al primo piano dell’ex Cinema Colombo, la nuova soluzione individuata presso l’ex Cinema Ritz risulta migliorativa sotto diversi aspetti: permetterà di accogliere un numero maggiore di spettatori, garantirà una migliore fruibilità degli spazi e offrirà caratteristiche tecniche e scenografiche più adeguate alle finalità previste.

Con l’approvazione dell’aggiornamento al P.U.C., si potrà ora avviare la fase successiva del procedimento amministrativo, che prevede la convocazione della Conferenza dei Servizi per l’esame del progetto definitivo, che sarà presentato dal soggetto attuatore.

Il sindaco Marco Melgrati dichiara: “Questo passaggio formale segna un momento molto importante ed è il risultato di un lavoro accurato che consentirà al Comune di acquisire e valorizzare l’immobile dell’ex Cinema Ritz, che sarà ceduto alla città ristrutturato e trasformato in una moderna sala polifunzionale da 250 posti, con adeguate caratteristiche tecniche e spazi accessori funzionali alla destinazione d'uso, quali camerini, guardaroba e un ampio foyer. Il palco avrà un’altezza adatta a ospitare spettacoli teatrali e congressi, e l’accesso diretto dalla via Aurelia renderà l’ingresso consono. Inoltre – prosegue il sindaco Melgrati – saranno resi disponibili presso l'ex Cinema Colombo posti auto a pagamento, utilizzabili anche da cittadini e ospiti dalle 20 alle 8, a rotazione. Con la futura apertura del Ritz, immaginiamo anche la possibilità di installare tabelloni luminosi esterni, per la proiezione di video promozionali su Alassio e informazioni sugli eventi in programma, valorizzando ulteriormente l’ingresso lungo l’Aurelia. Si tratta di progetto assolutamente positivo, al quale teniamo moltissimo, che consente di riqualificare e restituire alla collettività un immobile strategico del tessuto urbano”.

“Con l’approvazione definitiva dell’aggiornamento al P.U.C. e la controdeduzione alle osservazioni, si chiude un iter importante – spiega l’assessore all’Urbanistica Franca Giannotta – Ora si apre la fase operativa con la convocazione della Conferenza dei Servizi, che ci avvicinerà ulteriormente all'avvio dei lavori. Questo progetto è un esempio virtuoso che coniuga interesse pubblico e iniziativa privata, e che permetterà di riqualificare due immobili centrali della nostra città quali sono l'ex cinema Colombo, dove verrà realizzata un supermercato a media vendita, e l'ex Cinema Ritz, destinato a diventare un nuovo polo culturale accessibile, moderno, funzionale e perfettamente integrato nel contesto urbano, interamente di proprietà comunale”.