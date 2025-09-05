 / Cronaca

Cronaca | 05 settembre 2025, 19:20

Finale, perdono il controllo del passeggino che sfugge in discesa: il piccolo ricoverato al San Paolo

È successo mentre la famiglia si trovava in Salita del Grillo. Bimbo trasportato nel reparto di pediatria

Finale, perdono il controllo del passeggino che sfugge in discesa: il piccolo ricoverato al San Paolo

Momenti di paura nel tardo pomeriggio a Finale Ligure, in Salita del Grillo. Poco prima delle 19 una coppia ha perso il controllo del passeggino che avevano con sé a bordo del quale si trovava un bimbo di circa un anno.

Il passeggino ha così preso velocità sfuggendo al controllo degli adulti in discesa, sembrerebbe poi fermandosi in un punto della strada. La dinamica però resta ancora tutta da chiarire.

Sul posto si sono immediatamente precipitati i militi della Croce Bianca di Borgio col supporto del personale medico dell'automedica Sierra 1. Per il bimbo è stato disposto il ricovero presso il reparto di pediatria dell'Ospedale San Paolo di Savona.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium