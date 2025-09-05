Finale, perdono il controllo del passeggino che sfugge in discesa: il piccolo ricoverato al San Paolo

Momenti di paura nel tardo pomeriggio a Finale Ligure, in Salita del Grillo. Poco prima delle 19 una coppia ha perso il controllo del passeggino che avevano con sé a bordo del quale si trovava un bimbo di circa un anno.
Il passeggino ha così preso velocità sfuggendo al controllo degli adulti in discesa, sembrerebbe poi fermandosi in un punto della strada. La dinamica però resta ancora tutta da chiarire.
Sul posto si sono immediatamente precipitati i militi della Croce Bianca di Borgio col supporto del personale medico dell'automedica Sierra 1. Per il bimbo è stato disposto il ricovero presso il reparto di pediatria dell'Ospedale San Paolo di Savona.