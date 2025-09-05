Lasciavano sacchi di rifiuti in strada, in preda a gabbiani e gatti: sanzionati a Finale cinque locali

Lasciavano sacchi contenenti frazione umida e residui alimentari abbandonati per strada; questi diventavano così facile preda di animali selvatici che li aprivano spargendoli e creando così fastidi per il decoro e, soprattutto, l'igiene pubblico.

E' quanto hanno rilevato gli agenti del Comando di Polizia locale cittadino e gli operatori SAT a Finale Ligure. Da qui, la sanzione per cinque pubblici esercizi finalesi rei di non avere rispettato le regole della raccolta differenziata.

La decisione è arrivata dopo le segnalazioni degli addetti di SAT, la società che gestisce i servizi di igiene urbana, i quali avevano evidenziato una situazione di incuria e scarsa attenzione ambientale. Come detto, i rifiuti erano soliti essere lasciati in sacchi facili prede per gabbiani e gatti che, lacerando gli involucri, spargevano il contenuto sul suolo pubblico.

Gli agenti finalesi, insieme al personale di SAT, hanno quindi avviato controlli mirati che hanno portato a cinque sanzioni amministrative, ciascuna dell’importo di 150 euro.

La Polizia Locale ha fatto sapere che l’attività di vigilanza proseguirà nei prossimi mesi con servizi specifici, condotti anche da personale in borghese, per garantire il rispetto delle regole sul corretto conferimento dei rifiuti.