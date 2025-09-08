Cengio potenzia l’illuminazione pubblica grazie ai finanziamenti del BIM

Il Comune di Cengio ha intenzione di avviare un intervento di riqualificazione e potenziamento di parte degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio, con particolare attenzione al campo da bocce di via alla Bormida e a via Verdi.

Come ogni anno, c’è la possibilità di richiedere un finanziamento al Consorzio Obbligatorio per il Bacino Imbrifero Montano del Fiume Bormida, che con nota del 24 luglio 2025 (protocollo comunale n. 6357) ha comunicato la disponibilità di un contributo di € 11.864,40 a favore dell’intervento.

Per accedere ai finanziamenti, è necessaria la presentazione di un progetto idoneo. Il progetto approvato prevede un quadro economico complessivo di € 8.000,00, interamente coperto dal contributo del Consorzio per l’anno 2025, e approvato nella seduta di assestamento generale del Bilancio 2025/2027.