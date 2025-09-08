Legname sulle spiagge di Celle, la protezione civile conclude il taglio dei tronchi alla foce del Ghiare

Si sono conclusi ieri gli interventi di rimozione del legname depositato sul litorale di Celle Ligure a seguito delle violenti mareggiate.

La protezione civile cellese ha infatti concluso ieri la rimozione con il taglio di grossi tronchi dopo aver iniziato nelle prime ore del mattina nella foce del torrente Ghiare.

"Non potremo mai ringraziarli abbastanza, come tutti i volontari di qualsiasi associazione di volontariato.

Arrivano dove le istituzioni non arrivano, sono fondamentali per il tessuto sociale delle nostre comunità. Le polemiche e provocazioni le lasciamo ad altri, noi, tutti insieme ed uniti, lavoriamo per la nostra Celle" ha detto il Sindaco Marco Beltrame.

Sat su richiesta del Comune aveva messo a disposizione uno scarrabile posizionato ai Piani per consentire agli stabilimenti balneari di depositare il legname spiaggiato.