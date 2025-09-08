Savona, la prima riunione del Comitato territoriale Villapiana-La Rusca: un volantino in 6 lingue per coinvolgere tutti

Il quartiere è il più popoloso e uno dei più multiculturali della città. Per coinvolgere tutti i cittadini, i referenti del Comitato di quartiere Villapiana-La Rusca hanno deciso di pubblicare il volantino di avviso in sei lingue, compreso l’italiano.

La riunione è prevista per il 15 settembre alle ore 21 presso la Società La Generale APS di via San Lorenzo.

"Ci piacerebbe dare voce anche alle realtà straniere del quartiere – spiega il volantino, diffuso in italiano, albanese, rumeno, arabo, inglese e spagnolo – perché crediamo che ogni punto di vista sia importante per costruire insieme una comunità più forte, inclusiva e solidale. È un’occasione per conoscersi, condividere idee e contribuire alla vita del quartiere".