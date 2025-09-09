Con la droga negli slip e sotto il cappello, 19enne patteggia due anni

Ha patteggiato due anni con la sospensione condizionale della pena il 19enne che era stato arrestato ad agosto in possesso di sostanze stupefacenti.

Il giovane A. M. H., difeso dall'avvocato Alfonso Ferrara davanti al giudice in Tribunale a Savona ha optato per il patteggiamento e dovrà corrisporre un risarcimento di 5mila euro.

Una pattuglia del Nucleo Radiomobile lo aveva tratto in arresto ad Albenga doverlo averlo fermato in via XXV Aprile nel corso di un servizio di pattugliamento.

L’uomo, di nazionalità tunisina, a seguito di una perquisizione personale, era stato trovato in possesso, nascosti negli slip e sotto il capello, di tre panetti di hashish, del peso complessivo di circa 250 grammi e di 12 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio.

Dopo il processo per direttissima a suo carico era stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Savona.