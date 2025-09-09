 / Cronaca

Cronaca | 09 settembre 2025, 10:55

Savona, lutto per la scomparsa dello storico edicolante Ottavio Calligaris

Aveva 85 anni, fu il titolare di una latteria in Piazza Brennero. Era un grande appassionato di fotografia

Savona e il mondo del commercio in lutto per la morte di Ottavio Calligaris all'età di 85 anni.

Storico titolare dell'edicola all'angolo tra via Pia e Via Paleocapa davanti all'ex cinema Astor, era un grande appassionato di fotografia e fu anche vicepresidente del Circolo dei Fotoamatori savonesi.

Particolarmente amato e stimato per i suoi modi gentili, aveva gestito in passato anche un bar latteria in Piazza Brennero vicino al liceo Scientifico e aiutava la moglie nel suo negozio di surgelati sempre nel quartiere di Villapiana

Lascia la moglie Nella e i figli Franca e Roberto con i nipoti Francesco e Carlo.

Il funerale verrà celebrato questa mattina nella chiesa di San Francesco da Paola in Piazza Bologna. 

Luciano Parodi

