Villanova, chiude la rassegna “Autori a Bossoleto” con “Libri da bere, storie da ridere, emozioni da gustare”

Appuntamento straordinario per la rassegna “Autori a Bossoleto” che, dopo il grande consenso registrato nel corso dell’estate, propone un incontro speciale venerdì 12 settembre alle ore 21.00, offrendo al pubblico una serata che unisce libri, risate e degustazioni.

L’evento, intitolato “Libri da bere, storie da ridere, emozioni da gustare”, proporrà quattro storie e tre libri, raccontando storie di passioni che cambiano la vita.

Gli autori protagonisti saranno il gelatiere alassino Aldo De Michelis, pioniere dei gelati a base di fiori con il volume “Bouquet di Gelato” edito da Trentaeditore, lo showman Luca Galtieri, autore e conduttore di spettacoli e inviato di Striscia la notizia, con il libro “Come nasce un cretino” (Pathos Edizioni), e Ottavia Castellaro con “Aromatiche da…bere” (Trentaeditore), già protagonista della rassegna con i suoi cocktail a tema. La quarta storia, dedicata ai fiori eduli e ai prodotti derivati, sarà quella di Tastee.it.

Ospite speciale della serata, presentata da Monica Napoletano, sarà il cantautore Marco Carena, con la sua sferzante e coinvolgente ironia.

La presentazione si concluderà con una degustazione di gelato alla violetta in onore di Villanova d’Albenga e alla begonia di Alassio, riconosciuta De.Co., realizzato dalla Gelateria Perlecò, insieme al cocktail Lady Marian creato da Ottavia Castellaro.

Al termine, momento conviviale a cura del Comitato di Bossoleto, organizzatore della rassegna, ideata da Monica Napoletano, in collaborazione con il Comune di Villanova d’Albenga.

Gli organizzatori consigliano di portare una giacca, poiché le serate di settembre a Bossoleto possono essere fresche.