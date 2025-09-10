 / Attualità

Attualità | 10 settembre 2025, 14:32

Savona, tornata conforme ai limiti di legge l'acqua del mare alla Foce del Letimbro

Nei giorni scorsi era stato rilevato un superamento dei limiti di legge di alcuni fattori inquinanti

Sono tornati nella norma, da alcuni giorni,  i valori dell'acqua del mare alla foce del Letimbro che, secondo i dati di Arpal, per due giorni aveva sforato il limite consentito di enterococchi intestinali previsti dalla legge.

Le piogge intense degli ultimi giorni hanno infatti trascinato in mare grandi quantità di detriti e materiale in sospensione, rendendo l’acqua torbida e di colore marrone e, probabilmente anche per conseguenza sugli scarichi fognari, era stato rilevato il superamento dei limiti di enterochocchi intestinali previsti dalla legge.

Elena Romanato

