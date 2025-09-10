Economia dell'entroterra e danni da mareggiate. Confcommercio ricorda i bandi e le iniziative per le aziende savonesi

Continua l’impegno di Confcommercio Savona a sostegno delle attività che si trovano nell’entroterra, che sono state colpite dalla recente mareggiata di fine agosto o per supportare chi intenda aprire una nuova impresa nei piccoli centri. L'associazione di categoria dei commercianti e del terziario annuncia infatti l'arrivo di tre possibilità per ottenere fondi a sostegno della propria attività.

Sul tema interviene il presidente di Confcommercio Savona, Enrico Schiappapietra: «Questi bandi non solo erano molto attesi dagli operatori, ma sono di notevole importanza per supportare le imprese dell’entroterra e chi voglia intraprendere una nuova attività. Ogni vetrina aperta rappresenta un servizio per la comunità, un presidio di sicurezza per i borghi e i suoi abitanti, un motivo di attrattività per turisti e visitatori. Gli uffici di Confcommercio Savona sono a disposizione per informazioni e un supporto nella gestione delle pratiche».

«In ognuno di questi casi, e come sempre - fanno sapere dall'associazione - gli uffici di Confcommercio Savona sono pronti a seguire le pratiche per agevolare gli imprenditori». Per assistenza e informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Bandi di Confcommercio Savona alla e-mail bandi@confcommerciosavona.it.

Bando per la lotta allo spopolamento

La prima misura in partenza è un bando della Regione Liguria per la lotta allo spopolamento nell’entroterra. Si tratta di un contributo fino a 3.600 euro per le imprese del commercio, artigianato, ristorazione e le cooperative di comunità attive nei comuni sotto i 5.000 abitanti. I fondi servono a coprire spese di gestione, affitti e utenze.

Il bando apre il 15 ettembre (inizialmente era stata comunicata la data del 2 ottobre ma è stato anticipato, ndr) e si chiude il 31 ottobre.

Bando per nuove aperture nell'entroterra

Questa misura è dedicata a chi vive in un piccolo comune dell’entroterra savonese e intenda aprire un'attività nel commercio o nella ristorazione.Dal 15 settembre la Regione avvierà un bando per concedere un bonus affitto sino a 300 euro al mese per 5 anni (quindi sino a 18 mila euro per spese di affitti e utenze), con un contributo per realizzare un’impresa nei comuni con meno di 2.000 abitanti.

Segnalazioni danni da mareggiata

Tutte le attività che hanno subito danni lo scorso fine agosto possono presentare la segnalazione ufficiale: è necessario allegare la documentazione fotografica dei danni subiti e compilare la scheda “Segnalazione danni – mod. AE” entro 30 giorni dall’evento.

L'invio del modulo AE è essenziale per avere accesso ad eventuali forme di rimborso o risarcimento specifiche per questo evento e non solo, quindi per bandi della Protezione Civile/Camera di Commercio, Cassa Commercio Liguria e per i bandi Filse.