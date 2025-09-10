Alassio, in piazza della Libertà la presentazione del libro "L’Alzheimer è donna"

Venerdì 12 settembre, alle ore 21 in piazza della Libertà, nell’ambito della rassegna “Alassio di Venerdì” promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Alassio, sarà presentato il volume “L’Alzheimer è donna. Una malattia che colpisce le donne?” di Fausto Fantò (Voglino Editrice).

Ospite della serata sarà l’autore, già primario medico geriatra, e l’incontro sarà moderato dall’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, Loretta Zavaroni. La serata offrirà l’occasione per riflettere su una delle malattie più diffuse e complesse del nostro tempo, analizzata con particolare attenzione alla prospettiva femminile.

Il volume prende le mosse da un’osservazione fondamentale: per contrastare disagi e drammi legati all’insorgenza del morbo di Alzheimer concorre una pluralità di soggetti di diverse discipline che, in sinergia tra loro, accrescono le potenzialità del processo diagnostico-terapeutico-riabilitativo, adeguandolo ai singoli pazienti. Da qui discende l’importanza di momenti di riflessione interdisciplinare, nei quali il gruppo di professionisti della cura, coordinato dal dott. Fantò, ha messo a confronto esperienze, conoscenze e pratiche.

La narrazione si sofferma sui microcosmi che si vengono a creare intorno ai pazienti le cui regole sono dettate dallo sviluppo della patologia e la cui gestione viene spesso lasciata al singolo caregiver che, inevitabilmente, fatica ad associare tutte le potenzialità curative che il sistema ha posto in essere. In questo contesto, il volume mostra come la storia ripropone sistematicamente momenti di grande innovazione e momenti in cui si deve dare attuazione alle nuove conoscenze disponibili che, nel presente lavoro, trovano applicazioni teoriche e pragmatiche. Ingresso libero





