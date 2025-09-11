Albisola, tutto pronto a Luceto per "Good Bye Summer" il 12-13-14 settembre

Tutto pronto per "Good Bye Summer 25" ad Albisola Superiore il 12-13-14 settembre.

Organizzata dalla Crcs di Luceto, chiuderà l'estate con una tre giorni di musica, cabaret e cibo

VENERDÌ 12 SETTEMBRE dalle 19.30 OSPITI “GLAMOUR“

Disco revival + ballerine

"Nato per coinvolgere e far divertire la gente, anche in spazi ridotti, la formazione "attinge" dai più grandi successi della musica dance degli ultimi tre decenni, senza tralasciare i successi pop e rock delle grandi voci femminili di ogni tempo, riletti e riproposti in chiave orecchiabile e molto ritmata. La formazione viene modulata a seconda delle esigenze e comprende differenti proposte, tutte realizzate per farvi divertire" dicono gli organizzatori.



SABATO 13 dalle 19.30 SPETTACOLO DI ENZO PACI

Originario del quartiere di Staglieno, nel 1997 entra nella scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, diplomandosi nel 2000. Nato come attore teatrale, lavora per un breve periodo per Radio 19 (radio del quotidiano genovese Il Secolo XIX) e poi comincia a esibirsi nelle trasmissioni televisive comiche di Colorado nel 2007 e di Zelig tra il 2009 e il 2013, entrambe in onda sulle reti Mediaset.

Nel 2011 è protagonista, con il personaggio di Mattia Passadore, della trasmissione comica Central Station in onda su Comedy Central. Nel 2014 è co-protagonista del film di fantascienza 12 12 12 del regista Massimo Morini. Tra il 2015 e il 2016 prende di nuovo parte al programma Colorado. Tra il 2019 e il 2020 entra nel cast principale della serie TV Scatola nera su Amazon Prime Video.

Dal 2021 partecipa alla serie televisiva Rai Blanca, distribuita anche su Netflix e RaiPlay, nel ruolo del commissario Mauro Bacigalupo. Nel 2022 interpreta Desio nella serie televisiva di Sky Atlantic Il grande gioco, mentre nel 2023 interpreta il regista Carlo Bartolini in Sono Lillo, serie TV in onda su Amazon Prime Video. Nel 2024 interpreta Paolo Villaggio nel film biografico per la televisione Com'è umano lui! diretto da Luca Manfredi.

DOMENICA 14 dalle 12.30

Stand aperti a pranzo, a seguire nel pomeriggio musica e focaccette.

