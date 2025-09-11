Santa Corona, UGL: "Bivacchi e rifiuti nei parcheggi dell’ospedale, serve più vigilanza"

"Negli ultimi mesi si sono moltiplicati spiacevoli episodi reiterati nell’area interna dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure". A lanciare l'allarme è la Segreteria Provinciale UGL di Savona, che aggiunge: "Cittadini e lavoratori della sanità hanno segnalato soggetti che bivaccano nella zona dei parcheggi interni e nelle circondanti aiuole. Non è difficile rinvenire tracce della loro presenza attraverso bottiglie, lattine e rifiuti di ogni genere".

"La presenza di questi personaggi alimentano una forte preoccupazione legata all’insicurezza ed al degrado - prosegue la nota - ed è quindi necessario porre rimedio a questo problema".

"Chiediamo di potenziare il servizio di videosorveglianza e di vigilanza privata diurna e notturna: un attività finalizzata a sorvegliare e proteggere i beni mobili ed immobili presenti all’interno dell’area ospedaliera ed autorizzata a svolgere un azione deterrente anche contro i potenziali furti e danneggiamenti".

"L’UGL - conclude il sindacato - ritiene che la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini sia sempre una priorità da garantire concretamente e nell’immediatezza".