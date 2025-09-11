PPI Albenga, Foscolo (Lega): "Bene apertura H24, ma le funzionalità del San Paolo e del Santa Corona non si toccano"

“Sono soddisfatta per l’apertura H24 del Punto di primo intervento (PPI) del S. Maria di Misericordia ad Albenga che è un presidio fondamentale per il territorio, ma reparti, strutture, funzionalità, efficienza del S. Paolo a Savona (DEA di I livello) e del Santa Corona a Pietra Ligure (DEA di II livello) non si toccano e devono rimanere inalterati per continuare a garantire un servizio sanitario di qualità alla cittadinanza. In tal senso, bene la tempestiva organizzazione, da parte di Regione Liguria e dell’Asl2 Savonese, di un nuovo bando al fine di reperire e reclutare medici per l’emergenza-urgenza. La difficoltà di trovare camici bianchi è un problema a livello nazionale, ma sono fiduciosa che con il nuovo bando si riuscirà a risolvere la situazione senza indebolire il San Paolo a Savona e il Santa Corona a Pietra Ligure. Occorre quindi lavorare per continuare a dare giuste risposte alle necessità della cittadinanza attraverso un sistema sanitario efficiente e bilanciato sul territorio”.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega e commissario della II commissione Salute e Sicurezza sociale Sara Foscolo.