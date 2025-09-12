"Ars Populi" in concerto: "La mascolinità vista da vicino" a Dego

Stasera, venerdì 12 settembre, alle ore 20, la Sala Polifunzionale pro loco di Dego ospiterà una serata speciale all’insegna della musica e della cultura.

Protagonisti saranno gli Ars Populi, che presenteranno il loro nuovo disco-libro “La mascolinità vista da vicino” con un concerto dal vivo. L’evento, organizzato dal Circolo Culturale Dego con il patrocinio del Comune e della pro loco, rientra nel progetto ministeriale “Cultura vs Disagio”, promosso dal Ministero della Cultura.

La serata prenderà il via con un rinfresco offerto ai partecipanti, cui seguirà lo spettacolo musicale e la presentazione dell’opera. Ad arricchire l’evento ci sarà anche la performance live de L’Orchestra del Pisello, in apertura.

L’ingresso è libero e l’iniziativa rappresenta un’occasione di incontro tra arte, riflessione sociale e comunità.