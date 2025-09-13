Nuovo litigio tra senza tetto davanti alla chiesa di Corso Tardy&Benech: interviene la polizia

Nuovo maxi litigio davanti alla chiesa di San Paolo in Corso Tardy&Benech a Savona ma questa volta in pieno giorno.

Questa mattina alcuni residenti avrebbero chiamato la Polizia per una lite nel sagrato ed immediato è stato l'ntervento degli agenti delle volanti per sedare gli animi.

Tra mercoledì e giovedì notte era scattata una rissa tra senza tetto sempre nella stessa zona. Con il problema che nonostante i vari incontri non si è placato.

"La situazione non è più sotto controllo. Qualcuno deve fare qualcuno, che intervenga la Questura, la Prefettura, la Curia. Se il Vescovo decidesse di intervenire e di dare un ordine al parroco di mandare via queste persone invece di tollerarli fuori dalla chiesa, credo che qualcosa si possa fare - dice il consigliere comunale della Lega Maurizio Scaramuzza - A questo punto lunedì iniziano le scuole lo spettacolo che abbiamo davanti alla chiesa con il passaggio dei bambini è aberrante".