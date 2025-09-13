 / Cronaca

Cronaca | 13 settembre 2025, 11:55

Spotorno, un cinghiale scorrazza sulla passeggiata: intervengono Polizia e Vigilanza faunistica

Delimitata un'area tra l'ex municipio e i vicini giardini, dove l'ungulato si aggirava

Nuova incursione di cinghiali nel centro cittadino di Spotorno, dove il tema già in passato aveva sollecitato le attenzioni di cittadini e Amministrazione Comunale.

E' successo nella mattinata odierna (sabato 13 settembre, ndr) sul lungomare Marconi, nella zona di Villa Albini: un ungulato è giunto fino ai giardini che costeggiano l'ex municipio scorrazzando tra le aiuole e facendo immediatamente scattare la segnalazione agli organi preposti.

La Polizia locale ha provveduto a delimitare l'area dove girovagava l'animale per avvertire i passanti e mantenerli a distanza di sicurezza, mentre è stata avvisata la vigilanza faunistica regionale, la quale ha provveduto a catturare l'animale.

Mattia Pastorino

