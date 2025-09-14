Alleanza Verdi e Sinistra: a Savona la prima festa provinciale “Terra!”

Sabato 20 e domenica 21 settembre si terrà a Savona, nella Sms Fornaci Giardino Serenella, la prima festa provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra.

“’Terra!’ è ambiente, corpo, lavoro, reddito, diritti – spiega Luigi Lanza, segretario provinciale sinistra italiana Savona -. ‘Terra!’ è il luogo delle radici. E noi sappiamo che la radicalità delle crisi ambientali e sociali richiede risposte nette e fondamentali. Con questa iniziativa vogliamo proporre diversi punti di vista sui principali temi e sugli interrogativi più urgenti della politica del nostro territorio”.

L’iniziativa prevede due appuntamenti pubblici di confronto e dibattito: sabato 20 settembre, ore 18 “Liguria, cambiare la Regione a partire dai territori”; domenica 21 settembre, ore 18 “Riciclo o incenerimento: il ruolo delle istituzioni”.

Al termine delle giornate sarà possibile partecipare a una cena a base di piatti tipici liguri, su prenotazione ai numeri 331 1364756 – 340 3756113.