Spostamento ferrovia a monte, Casella (Avs): "Il progetto è da rivedere"

"Potenziare le infrastrutture nel ponente è una priorità. Il progetto di spostamento a monte della ferrovia tra Finale Ligure e Andora rischia di indebolire il sistema dei trasporti. Il binario unico penalizza il territorio, ma la soluzione non è cancellare le stazioni oppure spostarle a chilometri di distanza dai centri abitati, con forti disagi per lavoratori e studenti"

Jan Casella, consigliere regionale di AVS, sollecita un cambio di passo per migliorare il servizio ferroviario nel ponente ligure.

"Il progetto sostenuto dal centrodestra – prosegue Casella - ricalca quello già realizzato in provincia di Imperia, dove i risultati sui trasporti ferroviari sono stati disastrosi. Cancellare le stazioni e allontanarle dai centri abitati ha provocato un crollo dei passeggeri. E meno pendolari significa, inevitabilmente, meno treni".

"Se questo progetto si concretizzerà, il nostro territorio sarà interessato da un cantiere decennale per scavare 25 chilometri di gallerie, con ripercussioni negative sulla viabilità, sul turismo e sulla qualità della vita dei residenti. Il danno all'agricoltura sarebbe enorme, con ettari di terreno sottratti al settore primario, aziende chiuse e altre danneggiate", aggiunge il consigliere regionale Avs.

E conclude: "Il raddoppio ferroviario a ponente è necessario nei tratti a binario unico, partendo dal ripristino dei binari di incrocio. Serve il massimo impegno per mitigare gli effetti negativi della linea costiera, con un sistema di sottopassi e sovrappassi per migliorare la viabilità cittadina nei paesi attraversati dalla ferrovia, così come è fondamentale l'installazione di barriere antirumore nei centri abitati”.