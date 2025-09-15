Bardineto, 70enne cade da una scala: mobilitato l’elisoccorso

Soccorsi mobilitati a Bardineto. Poco dopo le 12:30, un uomo di 70 anni è caduto da una scala in piazza G. Frascheri per cause ancora da accertare. Secondo quanto emerso, stava ristrutturando una casa acquistata da poco.

Sul posto sono intervenuti la Croce Verde di Bardineto e l’automedica, mentre l’elisoccorso Grifo da Albenga si è alzato in volo per garantire l’immediato intervento.

Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso e, secondo le prime informazioni, le condizioni dell’uomo sarebbero gravi.

AGGIORNAMENTI IN CORSO