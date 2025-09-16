Savona, ripreso il restyling di corso Italia, termine lavori previsto entro l'anno

Il cantiere è tornato operativo, obiettivo chiudere i lavori entro Natale. Sono ripresi i lavori di rifacimento del tratti di corso Italia di ultima pedonalizzazione, tra

via Paleocapa a via dei Vegerio si intravede la conclusione di un percorso iniziato anni fa e segnato da diversi ostacoli. Gli interventi di riqualificazione dovrebbero terminare entro dicembre per avere l'area fruibile a gennaio 2026.

I lavori sono partiti durante l'estate ma, durante gli scavi sono riaffiorati dei reperti archeologici, che hanno costretto a rallentare i lavori. Alcuni manufatti sono già stati rimossi con il via libera della Soprintendenza, mentre per altri è necessario attendere nuove autorizzazioni.

Il progetto prevede il mantenimento delle alberature esistenti e l’integrazione dell’area compresa tra corso Italia e via dei Mille, creando così un unico spazio urbano. Nuove sedute sorgeranno sul lato opposto a quello dove vengono allestiti i banchi del mercato del lunedì, mentre l’illuminazione a led richiamerà lo stile di piazza Pertini, con particolare attenzione al risparmio energetico.

Intanto nei primi mesi del 2026 partiranno i cantieri in via Mistrangelo, sostenuti da un primo stanziamento di 350 mila euro.

La riqualificazione porta la firma dell’architetto Giacomo Airaldi dello studio Sinapsi. L’investimento complessivo ammonta a 900 mila euro, di cui 550 mila finanziati con fondi Fesr regionali e il resto coperto da una variazione di bilancio comunale.