La Regione dà il via libera all’ampliamento della giunta: ora Bucci può scegliere i suoi due nuovi assessori

Adesso non resta che scegliere i nomi. Il consiglio regionale ha dato il via libera, con 18 voti favorevoli e 11 contrari, alla modifica allo Statuto che prevede la possibilità di allargare la squadra degli assessori regionalidagli attuali sette a nove.
Il documento, che ha ottenuto questa mattina l’approvazione in seconda lettura, dà la possibilità alla giunta di adeguare, già nella legislatura in corso, di adeguare la composizione della giunta regionale in base ai limiti consentir dalla normativa statale sul coordinamento della finanza pubblica.
Inoltre la modifica dello Statuto mette nero su bianco la proroga automatica di presidente e giunta, fino alla proclamazione dei successori, in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del presidente della giunta. Nel testo si prevede anche la possibilità, sempre in ricezione delle norme nazionali, di ampliare il numero di consiglieri regionali. Una seconda modifica determinante che, però, andrebbe eventualmente a essere effettiva a partire dalla prossima legislatura.