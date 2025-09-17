Vado Ligure, iniziati i lavori di manutenzione di torrenti e rii

Sono iniziati questa settimana, a Vado Ligure, i lavori di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua. L'intervento ha preso il via lunedì 15 settembre e dovrebbe durare circa due mesi.



Gli interventi interessano il Torrente Segno – dalla foce fino oltre il frantoio di Via Vezzi – e numerosi rii minori affluenti, tra cui Rio Ballaina, Rio Barrè, Rio Ca’ Lotta, Rio Calcinara, Rio Canaa, Rio Della Valle, Rio Delle Fornaci, Rio Delle Giue, Rio Fontanelle, Rio Fornace, Rio Naberrè, Rio Rivassa, Rio San Nicolò, Rio Scuro, Rio Termini, Rio Terrusso e Rio Valletta.



È compreso anche il tratto terminale del Torrente Quiliano (sponda destra), di competenza territoriale del Comune di Vado Ligure.



I lavori, affidati alla Società Cooperativa Agricola VAT, "sono finalizzati a garantire il corretto deflusso delle acque - spiegano dal Comune - mitigare il rischio idraulico e tutelare la sicurezza del territorio e dei cittadini".



"L’amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nella cura dei corsi d’acqua - commenta il sindaco Fabio Gilardi - e nella prevenzione delle criticità legate agli eventi meteorologici, ribadendo che la sicurezza idraulica e la riduzione del rischio idrogeologico rappresentano priorità assolute per la tutela del territorio e della cittadinanza".