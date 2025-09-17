Scooter contro auto in via Dalmazia: ferito in codice giallo al Santa Corona

Incidente stradale poco dopo mezzogiorno di oggi in via Dalmazia, all’angolo con viale Liguria. Secondo una prima ricostruzione, uno scooter che percorreva viale Liguria si è scontrato con un’auto che stava svoltando a sinistra per immettersi nella stessa strada.

Ad avere la peggio è stato lo scooterista, rimasto ferito nell’impatto. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga.

Dopo le prime cure, l’uomo è stato stabilizzato e trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.