Urbe, fungaiolo genovese smarrito nei boschi: ritrovato illeso

Soccorsi mobilitati questo pomeriggio per un fungaiolo genovese di 74 anni, che si era smarrito nei boschi di Urbe.

L'uomo era per funghi con un amico. Quando si sono persi di vista, l'amico, non riuscendo più a trovarlo, ha avvisato il 118.

Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, i volontari del Soccorso alpino e speleologico Liguria e pubblica assistenza locale.

Inizialmente le operazioni per cercare di rintracciare l'uomo sembravano complicate in quanto quest'ultimo aveva smarrito anche il telefono che suonava a vuoto. Fortunatamente, i i soccorritori sono poi riusciti ad individuarlo. L'uomo presentava qualche escoriazione dovute ad alcune cadute, ma nel complesso era in buone condizioni. È stato quindi riaccompagnato all'auto dove ha ritrovato l’amico