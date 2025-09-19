Andora, assegni di merito per studenti di medie e superiori: bando aperto

Il Comune di Andora premia gli studenti delle medie e delle superiori per i risultati conseguiti nell’Anno Scolastico 2024/2025. Fino a venerdì 17 ottobre 2025 alle ore 13, infatti, è possibile inviare le domande per accedere agli assegni di merito riservati ai ragazzi andoresi.

I riconoscimenti sono assegnati a coloro che, nell’anno scolastico 2024/2025, hanno conseguito il Diploma di Licenza Media con votazione a partire da 8/10 o, per le Scuole Superiori, hanno conseguito il Diploma di Maturità con votazione a partire da 80/100; gli assegnatari debbono essere residenti ad Andora alla data di emissione del bando.

“I nostri ragazzi si distinguono da sempre per risultati di assoluta eccellenza tanto alle Medie quanto alle Superiori – dichiara Daniele Martino, Vice Sindaco con delega all’Istruzione – A Loro e alle Loro famiglie, che ne hanno seguito con grande attenzione il percorso di studi, rivolgo i miei più sentiti complimenti.”

È possibile scaricare il modello di domanda direttamente dal sito del Comune al seguente indirizzo https://www.comune.andora.sv.it/it/page/borse-di-studio-4. Il modulo dovrà essere compilato e inviato, insieme a un documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica certificataprotocollo@cert.comunediandora.it o di posta elettronica ordinaria protocollo@comunediandora.it oppure consegnato in forma cartacea presso l’atrio municipale.

“La Scuola è un nucleo formativo importante che prepara alla vita – aggiunge il sindaco di Andora Mauro Demichelis – È giusto evidenziare l’impegno profuso dai ragazzi nello Studio, opera in cui sono chiamati a mettere in campo la loro passione e forza di volontà”.

Per qualsiasi informazione e necessità, il Vice Sindaco Daniele Martino è a completa disposizione all’indirizzo di posta elettronicadaniele.martino@comunediandora.it o al numero telefonico 329/8758601.