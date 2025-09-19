Savona, per le Giornate Europee del Patrimonio incontri, visite guidate e aperture straordinarie nei musei

In occasione delle Giornate europee del patrimonio, promosse e coordinate dal Ministero della Cultura, i musei di Savona offrono al pubblico una serie di attività e approfondimenti legati al tema filo conduttore di questo weekend di fine settembre “Architetture: l’arte di costruire”.

Il programma prevede, per la giornata di sabato 27 settembre, tra le 11 e le 13.30, una visita guidata, curata dallo staff del Civico Museo Archeologico e della Città, in un percorso alla scoperta del Complesso Monumentale del Priamàr. Si esploreranno gli scavi archeologici dei palazzi perduti della collina, si ammireranno le strutture belliche della fortezza e i luoghi più segreti del complesso entrando nelle gallerie sotterranee seicentesche (per info e prenotazioni: info@museoarcheosavona.it; tel: 019 2211770).

Domenica 28, a partire dalle 11.30, presso la sala conferenze della Pinacoteca civica, si terrà un incontro con la storica dell'architettura Sara Rulli dal titolo “Costruire nel paesaggio: le ville del ponente ligure tra Cinquecento e Settecento”, che permetterà di rivivere una stagione di grande importanza tra Cinquecento e Settecento legata alla residenza di villeggiatura nelle zone di Savona e delle due Albissole. A seguire la conservatrice del Museo della Ceramica Donatella Ventura, accompagnerà i presenti all'interno del palazzo del Monte di Pietà, importante edificio storico oggi sede del Museo della Ceramica., svelandone le trasformazioni nei secoli (ingresso gratuito sino a esaurimento posti; per info e prenotazioni: musei@comune.savona.it; tel: 0198310256).

Domenica 28, dalle 10 alle 14, ci sarà anche l'apertura straordinaria del Museo Pertini Cuneo (Priamàr, Palazzo Della Loggia).