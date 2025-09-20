Il sindaco Melgrati a "Mi Manda Raitre": "Ad Alassio ci sono 730 metri di spiagge libere"

Nella mattinata di oggi, sabato 20 settembre, il sindaco di Alassio Marco Melgrati è intervenuto in diretta nazionale alla trasmissione "Mi manda Raitre" sul tema delle spiagge libere.

"Ho smentito in diretta il signor Matteo Hallissey, presente in studio, il quale nei giorni scorsi aveva diffuso un video offensivo per la nostra città, mostrando una piccola porzione di arenile nei pressi del molo e facendo passare il messaggio che si trattasse dell'unica spiaggia libera presente in città", commenta il sindaco Melgrati.

"Ad Alassio vi sono invece ben 730 metri lineari di spiagge libere - a cui dobbiamo aggiungere la nuova spiaggia che si è formata dal molo Ferrando e la spiaggia dismessa dallo stabilimento precedentemente in concessione alle suore di Santa Maria Ausiliatrice - tutte a disposizione dei cittadini e dei turisti che scelgono la nostra città. Inoltre, ad Alassio sono presenti ben 400 metri di spiagge libere attrezzate in zona centrale, con il 50% completamente libere e il 50% a prezzi calmierati per residenti e turisti. Come ho sottolineato in trasmissione, Hallissey ha detto quindi delle falsità e ci tengo anche a precisare che il sindaco di una città non ha alcun potere di revocare concessioni già rilasciate negli anni passati per raggiungere la quota del 40% di spiagge libere prevista dalla normativa".

"Desidero anche ribadire la ferma determinazione a difendere l’immagine della nostra città da chi cerca in maniera strumentale di screditarla, tutelando al meglio tutte le categorie che lavorano grazie al turismo", conclude il primo cittadino.