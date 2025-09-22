Capo Mele, nuovo comandante al distaccamento dell’Aeronautica Militare: è Marzio Trucco

Cerimonia di avvicendamento del Comando del Distaccamento A.M. Capo Mele di Andora questa mattina, 22 settembre, tra l’uscente tenente colonnello Giovanni Chimienti e il subentrante tenente colonnello Marzio Trucco.

“A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione Comunale di Andora esprimo il più sentito ringraziamento al Tenente Colonnello Giovanni Chimienti, che oggi, presso il Distaccamento A.M. Capo Mele, ha ceduto il comando al Tenente Colonnello Marzio Trucco, alla presenza del Comandante Generale di Brigata Luca Baione” afferma il sindaco di Andora Mauro Demichelis.

“Il T. Col. Chimienti – prosegue Demichelis - ha rappresentato un esempio straordinario di competenza e capacità di dialogo con il territorio: ha costruito rapporti di collaborazione con le istituzioni locali, le scuole e la cittadinanza, contribuendo in maniera significativa alla valorizzazione dell’immagine dell’Aeronautica Militare e offrendo il suo prezioso contributo anche in occasione di eventi come il passaggio del Giro d’Italia”.

“Il Comune di Andora rivolge al T. Col. Giovanni Chimienti un sincero saluto e un augurio per i futuri incarichi, certo che le sue doti professionali e umane continueranno a dare lustro alle Forze Armate italiane. Allo stesso tempo, questa Amministrazione Comunale di Andora porge un caloroso benvenuto al T. Col. Marzio Trucco, e conferma la volontà di proseguire nel solco di collaborazione e vicinanza che ha sempre caratterizzato i rapporti di stima e amicizia che da più di 70 anni legano Andora all’Arma Azzurra”, conclude.