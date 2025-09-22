Dopo un anno è di nuovo alluvione in Val Bormida. Coldiretti: "Servono interventi strutturali contro gli eventi estremi"

I violenti fenomeni temporaleschi che hanno colpito, tra la notte e la primissima mattina, la Val Bormida, con oltre 100 millimetri di pioggia caduti in un’ora a Cairo Montenotte e più di 400 millimetri in otto ore a Dego, non hanno risparmiato il comparto agricolo.

Allagamenti diffusi, danni alle infrastrutture e gravi disagi alle aziende della zona sono stati ben visibili, compromettendo viabilità e produzioni. Le conseguenze più pesanti si registrano in agricoltura: colpite in particolare le colture orticole, mentre diversi balloni di fieno appartenenti ad aziende zootecniche della zona sono stati trascinati via dall’acqua.

“Già da questa mattina il nostro personale sta visitando le aziende colpite per una prima assistenza – dichiarano Marcello Grenna, presidente di Coldiretti Savona, e Antonio Ciotta, direttore Coldiretti Savona – È fondamentale una valutazione puntuale dei danni per garantire supporto concreto alle imprese agricole.”

Un appello forte anche sulla necessità di guardare oltre l’emergenza. “A distanza di un anno dagli eventi meteorologici estremi che hanno già interessato il territorio, è evidente la necessità di un piano strutturale di messa in sicurezza e investimenti seri sulla prevenzione. Il cambiamento climatico è una realtà che impone interventi urgenti e continui.”