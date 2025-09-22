Bitcoin vs. Oro: qual è il miglior investimento nel 2025? Iscriviti e guadagna $ 55.770 al giorno

Storicamente, l'oro è stato il bene rifugio predefinito ogni volta che i mercati diventavano volatili. Tuttavia, Bitcoin si è progressivamente affermato come alternativa moderna. Nel 2025, il confronto tra questi due asset non è solo teorico: è piuttosto una realtà che si sta dispiegando proprio davanti a noi. Questa guida al confronto tra Bitcoin e oro confronta entrambi gli asset in base alle caratteristiche tecniche, all'andamento dei prezzi, ai fattori macroeconomici e alle prospettive di investimento a lungo termine.

Dopo il suo insediamento, il presidente degli Stati Uniti Trump ha elencato cinque criptovalute, tra cui Bitcoin (BTC), Ripple (XRP) e Solana (SOL), come riserve strategiche, il che significa che l'era della crittografia è arrivata. Allo stesso tempo, le criptovalute sono diventate silenziosamente la riserva di asset preferita per gli investimenti. Facilità d'uso e redditività sono essenziali. Il cloud mining offre un'opzione interessante per i principianti che cercano un reddito facile e stabile. Per comprendere meglio il concetto di cloud mining, utilizzeremo la piattaforma di mining CRYPTOMININGFIRM per aiutarti a iniziare il tuo percorso per guadagnare $ 55.770 o più ogni giorno.

Registrati ora per ricevere da $ 10 a $ 100 .

Cos'è il mining CRYPTOMININGFIRM

CRYPTOMININGFIRM è un fornitore leader a livello mondiale di servizi integrati di mining e mining, che offre ai clienti soluzioni complete come il cloud mining. CRYPTOMININGFIRM si impegna a costruire un'infrastruttura blockchain sicura, conforme e trasparente, offrendo una varietà di soluzioni di servizi di elaborazione dati stabili e intelligenti ai clienti globali.

CRYPTOMININGFIRM Il mining è l'estrazione di criptovalute da un data center remoto, senza la necessità di possedere o gestire hardware di mining. Si differenzia dal mining tradizionale, in cui individui o aziende devono acquistare e gestire le proprie attrezzature.

Sicurezza superiore: proteggi i tuoi beni lavorando con AIG Insurance e crittografia SSL. Clicca per scaricare l'app ufficiale .

ATTIVITÀ MINERARIA SOSTENIBILE:

Utilizzare energia rinnovabile in ogni operazione è una scelta ecologica.Su questa piattaforma, i clienti possono scegliere diversi pacchetti di macchine per il mining per generare reddito. Dopo la conferma del pagamento, CRYPTOMININGFIRM fornirà potenza di calcolo al mining pool, che trasferirà il reddito direttamente sul conto del cliente. CRYPTOMININGFIRM sarà responsabile della fornitura di potenza di calcolo al mining pool in base alle esigenze del cliente, il che significa che i clienti non dovranno acquistare autonomamente le macchine per il mining. CRYPTOMININGFIRM dispone del pool di mining più grande al mondo e del team di gestione dei miner più avanzato, e si impegna a fornire ai clienti servizi di cloud computing sicuri e stabili.

Vantaggi della piattaforma:

⦁Ottieni bonus casuali che vanno da Da 10 a 100 $ al momento dell'iscrizione.

⦁Alti livelli di profitto e pagamenti giornalieri.

⦁Nessun altro costo di servizio o di gestione.

⦁La piattaforma utilizza più di 9 criptovalute per la liquidazione, tra cui USDT-TRC20, BTC, ETH, LTC, USDC, BNB, USDT-ERC20, BCH, DOGE, SOL (Solana), XRP.

⦁Il programma di affiliazione dell'azienda ti consente di segnalare amici e ottenere fino a $ 3.000 in bonus di segnalazione.

⦁Sicurezza McAfee®. Sicurezza Cloudflare®. Garanzia di uptime del 100% e eccellente supporto tecnico online umano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in qualsiasi condizione atmosferica.

Come iniziare:

Passaggio 1: Registrati per un account

Ci vuole meno di un minuto per creare il tuo account gratuito e ottenere un bonus di benvenuto da $ 10 a $ 100 che ti consentirà di guadagnare $ 0,6 al giorno gratuitamente con il tuo deposito iniziale.

Passaggio 2: scegli un piano

Offriamo una varietà di programmi di mining redditizi per soddisfare i tuoi obiettivi finanziari. Che tu stia cercando guadagni a breve termine o rendimenti a lungo termine, CRYPTOMININGFIRM può soddisfare le tue esigenze.

Fase 3: Inizia a guadagnare

Puoi facilmente controllare la crescita del reddito senza alcuna gestione. Il reddito giornaliero verrà depositato automaticamente sul tuo conto e potrai anche prelevarlo dall'indirizzo del tuo portafoglio di criptovalute.

Guida agli investimenti

Ottieni un reddito passivo giornaliero stabile partecipando ai seguenti contratti:

⦁ Contratto classico: importo dell'investimento: $ 100, utile netto totale: $ 100 + $ 8.

⦁ Contratto classico: importo dell'investimento: $360, utile netto totale: $360 + 32,76 USD.

⦁ Contratto classico: Importo dell'investimento: $ 4.900, utile netto totale: $ 4.900 + $ 1.746,85.

⦁ Contratto classico: Importo dell'investimento: $ 7.600, utile netto totale: $ 7.600 + $ 2.971.

⦁ Contratto Premium: Importo dell'investimento: $ 10.800, utile netto totale: $ 10.000 + $ 5.594,4.

⦁ Super Contratto: Importo dell'investimento: $ 49.000, utile netto totale: $ 49.000 + $ 53.165.

Dopo aver acquistato un contratto, i guadagni verranno automaticamente accreditati sul tuo conto il giorno successivo. Quando il saldo del conto raggiunge i 100 $, puoi scegliere di prelevare denaro dal tuo portafoglio di valuta digitale o continuare ad acquistare contratti per ottenere maggiori guadagni.

(La piattaforma ha lanciato una varietà di contratti di reddito stabile, che possono essere visualizzati sul sito Web ufficiale (La piattaforma ha lanciato una varietà di contratti di reddito stabile, che possono essere visualizzati sul sito Web ufficiale cryptominingfirm.com ).Tutto è sicuro e trasparente: funzionamento ufficiale, controlla la tua libertà finanziaria sempre e ovunque, un clic per scaricare l'APP ufficiale, supporta le applicazioni APP per cellulari Apple e Android.

( Clicca per scaricare l'APP mobile )

Sicurezza e sostenibilità

Nel mondo del mining, fiducia e sicurezza sono di fondamentale importanza. CRYPTOMININGFIRM lo sa bene e mette la sicurezza degli utenti al primo posto. CRYPTOMININGFIRM si impegna a operare in modo trasparente e legale, garantendo la protezione del tuo investimento e consentendoti di concentrarti sulla redditività. Tutte le miniere utilizzano energia pulita, rendendo il cloud mining carbon neutral. L'energia rinnovabile protegge l'ambiente dall'inquinamento e genera rendimenti elevati, consentendo a ogni investitore di godere di opportunità e vantaggi di investimento.

In poche parole.

Se stai cercando modi per aumentare il tuo reddito passivo, il cloud mining è un'ottima opzione. Se utilizzate correttamente, queste opportunità possono aiutarti ad aumentare il tuo patrimonio in criptovalute in modo automatico con un investimento di tempo minimo. Come minimo, dovrebbero richiedere meno tempo di qualsiasi tipo di trading attivo. Il reddito passivo è l'obiettivo di ogni investitore e trader e, con CRYPTOMININGFIRM, massimizzare il tuo potenziale di reddito passivo non è mai stato così facile.

Se vuoi saperne di più su CRYPTOMININGFIRM , visita il suo sito web ufficiale: https://cryptominingfirm.com/











Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.