Pietrese | 25 settembre 2025, 12:15

Sostegno alla Global Sumud Flotilla: a Finale, Pietra e Albenga i presidi

L'appuntamento oggi, 25 settembre, alle ore 18, nell'ambito della mobilitazione europea contro guerra e riarmo

Oggi pomeriggio (giovedì 25 settembre, ndr) alle ore 18.00, il Ponente savonese scenderà in piazza per sostenere la Global Sumud Flotilla, iniziativa internazionale di solidarietà e resistenza civile recentemente attaccata. 

Tre i presidi previsti: a Finale Ligure in Piazza di Spagna, a Pietra Ligure in Piazza San Nicolò e ad Albenga in Piazza IV Novembre.

La mobilitazione, che si svolgerà in contemporanea in diverse città europee e mediterranee, intende ribadire il rifiuto delle logiche di guerra e di riarmo e rilanciare il sostegno ai diritti e alla libertà dei popoli oppressi.

Gli organizzatori parlano di uno “stato di agitazione permanente” come forma di risposta dal basso alle politiche che alimentano conflitti e tensioni globali, e sottolineano come la Flotilla rappresenti un’azione simbolica di pace e resistenza civile.

