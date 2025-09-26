PCI: "Al fianco dei lavoratori, i porti siano luoghi di pace e solidarietà"

Il Partito Comunista Italiano esprime il proprio sostegno e la propria solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici portuali che, insieme alla cittadinanza, hanno impedito l’attracco a Livorno della nave battente bandiera statunitense, SLNC Severn, carica di strumenti di morte destinati a sostenere guerre e massacri contro il popolo palestinese.

“Questa scelta di dignità dimostra che il mondo del lavoro non accetta di essere complice del genocidio né di ridurre i porti italiani a basi logistiche per i traffici di armi e per la militarizzazione del Mediterraneo. I porti devono essere luoghi di accoglienza, di cooperazione e di solidarietà tra i popoli, non terminali del commercio bellico - spiegano da PCI - Ci siamo mobilitati e siamo pronti a mobilitarci con lavoratori, associazioni, movimenti e cittadini qualora, dalle prossime ore, fosse tentato l’attracco nel porto spezzino”.

“Denunciamo con forza la complicità delle istituzioni locali e nazionali che, invece di difendere il diritto alla pace e alla giustizia, piegano i territori agli interessi delle lobby militari e delle industrie d’armi. La vicenda della Severn non è un episodio isolato, ma parte di un progetto più ampio di riarmo e di sottrazione di risorse pubbliche ai bisogni reali delle persone: sanità, scuola, lavoro sicuro, tutela ambientale. Per questo saremo presenti domani, sabato 27 settembre, alla Spezia alla manifestazione promossa dal comitato Riconvertiamo Seafuture, di cui il PCI fa parte”.

“Rifiutiamo una fiera alla Spezia che altro non è che una vetrina di sistemi di armamento e armi. Non accettiamo che la nostra terra venga svenduta all’industria bellica: chiediamo investimenti nella riconversione civile, nella ricerca, nella sostenibilità e nella pace - concludono dal PCI - La lotta del popolo palestinese, sottoposto da decenni a occupazione, bombardamenti e apartheid, è parte di una battaglia universale per la libertà e la giustizia. Essere al fianco di chi resiste e di chi costruisce solidarietà concreta è il dovere di ogni comunista e di ogni lavoratore”.