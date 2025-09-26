Molo 8.44, da Decathlon il 27 settembre arriva il Club Day

Decathlon porta il Club Day al Molo 8.44.

Il 27 settembre da Decathlon arriva il Club Day, una giornata interamente dedicata allo sport, alla scoperta e al divertimento.

Sarà l’occasione ideale per provare gratuitamente nuove discipline sportive, incontrare i club del territorio e lasciarsi ispirare dalla propria prossima passione.

"In più, partecipando all’evento riceverai subito 3.500 punti sulla tua Carta Decathlon (pari a un buono da 5€). E se sei affiliato a un club – o lo diventerai in giornata – avrai diritto anche a un 10% di sconto esclusivo, valido solo per il 27 settembre" dicono dalla direzione dello shopping center di Vado Ligure.

"Iscriviti subito: i posti sono limitati! bit.ly/3JZoOYz - proseguono - Non perdere l’occasione di vivere una giornata speciale con Decathlon al Molo 8.44".