Mancano 37 professionisti tra medici di famiglia e guardie mediche, una manifestazione d'interesse dell'Asl per coprire gli incarichi in provincia

L'Asl2 corre ai ripari per la progressiva diminuzione dei medici di base, una situazione che si fa sempre più critica a causa dei numerosi pensionamenti. Per questo, ha indetto una manifestazione d'interesse per coprire ben 37 incarichi tra quelli di medici di medicina generale e guardia medica, cercando di arginare una carenza che rischia di lasciare scoperte intere comunità e con una possibile riforma del Governo che prevede di fare diventare i medici di medicina generale dipendenti Asl che non piace a molti professionisti.

La difficoltà nel trovare nuovi medici di famiglia è un problema che tocca da vicino tutti i distretti della provincia , ma che si fa particolarmente sentire nelle zone più isolate e nei piccoli comuni. Basti pensare che dei 37 posti messi a concorso, ben 10 sono nel distretto dell'Albenganese e altrettanti in quello della Val Bormida, aree dove la sostituzione dei medici pensionati è particolarmente complessa, soprattutto nei centri più piccoli che rischiano di rimanere senza assistenza. Una una situazione sempre più critica, che mette alla prova la capacità del sistema sanitario di garantire un'adeguata assistenza medica alla popolazione sempre più anziana e che quindi richiede una maggiore assistenza medica.

Entrando nel dettaglio, vediamo come sono distribuiti questi incarichi. Nel distretto Albenganese, si cercano medici per Albenga, Alassio, Albenga con obbligo di apertura con studio secondario nei Comuni di: a scelta tra Alto (CN) e Caprauna(CN) , Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena; Albenga con obbligo di studio secondario e poi per i comuni di Andora, Casanova Lerrone, Ceriale, Garlenda, Laigueglia e Villanova d'Albenga.

Per quanto riguarda il distretto del Finalese, le opportunità di lavoro si trovano nei comuni di Borghetto, Finale Ligure, Loano e Pietra Ligure.

La Val Bormida, come detto, è una delle zone più colpite dalla carenza di medici. Qui si cercano professionisti per Altare, Bardineto, Cairo, con un incarico specifico per Cairo Montenotte che prevede l'apertura di uno studio secondario ad Altare, e poi ancora per Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria e Dego, con un posto disponibile a Millesimo, dove è richiesto uno studio secondario a Roccavignale.

Infine, nel distretto Savonese, si cercano medici per Albisola Superiore, Bergeggi, Celle Ligure, Savona, Spotorno, Stella e Varazze.