A Biella "ECOLIFE": un confronto sulla transizione energetica: il modello CER e la sfida nucleare

Comunità energetiche rinnovabili e nuovo modello nucleare: due traiettorie, un solo futuro da scrivere. Il prossimo 18 ottobre 2025, all’interno dell’incontro “ECOLIFE Biella", si parlerà di transizione energetica e di strategie per un mondo in evoluzione, consci delle sfide che aspettano l’Italia e il mondo intero.

L’incontro, dal titolo “Il modello CER e la sfida del Nucleare”, vuole andare oltre gli slogan, proponendo un dialogo concreto tra innovazione diffusa, partecipazione territoriale e grandi strategie nazionali per la transizione energetica.

Un appuntamento rivolto a esperti del settore, amministratori locali, imprese, e cittadini curiosi di capire cosa ci aspetta davvero. Sul tavolo: modelli, dati, scenari – e soprattutto scelte.

Dettagli sull’agenda, i relatori e le modalità di partecipazione verranno svelati nei prossimi giorni.

Per ora, una sola certezza: a Biella si apre il dibattito più attuale e necessario sull’energia del futuro.

Per partecipare, sarà possibile effettuare la registrazione sul sito https://www.ecolife.biella.it/

​L'evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sulle testate del circuito More News del Nord-Ovest.