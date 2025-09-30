Andora alla Conferenza della Mobilità elettrica. Obiettivo : intercettare le soluzioni più innovative per avviare un sistema di mobilità sostenibile

Il Sindaco di Andora, Mauro Demichelis e il Presidente del Porto Turistico, Fabrizio De Nicola, hanno partecipato questa mattina come relatori alla nona edizione di E_MOB 2025 – Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica, uno degli appuntamenti di riferimento a livello nazionale in tema di mobilità sostenibile, in corso a Milano.



Il Comune ligure è stato invitato a presentare i progetti in fase di sviluppo, con particolare attenzione al futuro rifacimento del porto turistico, concepito anche in un’ottica di sostenibilità ambientale. Sono state illustrate le politiche a favore della diffusione delle imbarcazioni elettriche, i servizi a favore degli e-biker e dei diportisti, nonché le buone pratiche attuate negli ultimi anni, nel lavoro quotidiano, che hanno portato il porto a ottenere importanti certificazioni ambientali, tra cui la registrazione al registro europeo EMAS e la Bandiera Blu, riconoscimento che Andora detiene ininterrottamente dal 1987.



“Partecipare a E_MOB 2025 significa portare Andora al centro del dibattito nazionale sulla mobilità del futuro – ha dichiarato il Presidente di AMA, Avv. Fabrizio De Nicola –. Vogliamo contribuire alla costruzione di un modello di sviluppo capace di coniugare tutela ambientale e innovazione, promuovendo una mobilità realmente sostenibile e perfettamente integrata con il nostro patrimonio naturale. Il porto non deve essere visto come un elemento isolato, ma come una porta d’accesso al territorio, che può essere scoperto anche grazie a forme di spostamento a basso impatto ambientale, come la mobilità elettrica e leggera.”



Il presidente De Nicola ha inoltre annunciato alcuni dei prossimi obiettivi in ambito ambientale. Tra questi, l’incremento dell’accoglienza di imbarcazioni elettriche, in linea con il progetto di integrazione tra mare e terra. Già presenti in porto colonnine per la ricarica di macchine e veicoli elettrici e noleggio di bici a pedalata assistita. Recentemente installati pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria.



Il Sindaco Mauro Demichelis ha illustrato la visione del Comune in materia di mobilità sostenibile, sottolineando l’importanza strategica dello sviluppo delle infrastrutture ciclopedonali.

“La partecipazione a E_MOB ha rappresentato per Andora un’importante occasione di confronto e aggiornamento – ha dichiarato il primo cittadino –. L’obiettivo è individuare soluzioni concrete e tecnologicamente avanzate per avviare sul nostro territorio un sistema di mobilità sostenibile, in grado di connettere piste ciclabili, litorale, sentieri e borghi, valorizzando il paesaggio e promuovendo un accesso rispettoso e responsabile al territorio”.